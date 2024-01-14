ضبط 6 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة وتخصصوا فى النصب على المواطنين – صورة

ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على 6 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة وتخصصوا فى النصب والاحتيال على المواطنين.

تلقى قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من صاحب محل مفروشات ونجله، مقيمان بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وقرر أحدهما بتعرفه على أحد الأشخاص من خلال موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، لرغبته فى تغيير عُملة محلية إلى أجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، واتفق معه على التقابل بدائرة القسم.

ولدى حضورهما للمكان المتفق عليه، حضر إليهما عدد من الأشخاص يستقلون سيارة ميكروباص وينتحلون صفة رجال شرطة، واستولوا منهما على مبلغ مالى “عملة محلية”، ولاذوا بالفرار.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وتبين أنهم 6 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظة الجيزة.

أمكن ضبطهم وبحوزتهم جزء من المبلغ المالى المستولى عليه والسيارة الميكروباص المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وأفادوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

صدى البلد