ماذا يحدث لجسمك عند تناول دقيق الذرة؟

تهتم الكثير من ربات المنزل بتقديم أكلات مفيدة لأسرتها، ومن الأشياء التي يتجاهلها الكثير هي دقيق الذرة.

وقال استشاري التغذية غالي عبد السلام إن دقيق الذرة من المكونات المهمة والمفيدة متعددة الاستخدامات في المطبخ.

ويعد دقيق الذرة من أهم الأشياء التي يتم استعمالها كثيرا عند الطهي، وهو يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الصحية التي يحتاج لها الجسم بشكل عام، فتتواجد به كمية عالية من الألياف، إضافة إلى الكثير من المعادن الهامة لصحة الإنسان بشكل عام، كما يمكن استخدامه في العديد من الوصفات التي تساعد على إنقاص الوزن.

ويمكن استخدام دقيق الذرة لغسل الدجاج للتخلص من الرائحة غير المرغوب فيها (الزفارة)، كما يمكن إضافته لفتات الخبز (البقسماط) لتغطية اللحوم والدجاج لمنحها طبقة خارجية مقرمشة في وصفات مثل البانيه والبفتيك.

كذلك استخدميه لتغطية الأسماك بدلا من الدقيق العادي لتحصلي على سمك مقرمش.

ولأن قيمته الغذائية عالية ومذاقه حلو نسبيا مقارنة بدقيق القمح، فيمكنك استخدامه لعمل عديد من المخبوزات كالكيك (البسيسة بالبرتقال) والمافن وخبز التورتيلا وغيرها.

صدى البلد