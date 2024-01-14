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بالصور.. مخبأة في الحقائب .. إحباط محاولة لتهريب مبالغ مالية للخارج

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Asma Osman 0 تبليغ

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط (4 أشخاص) أثناء إنهاء إجراءات سفرهم على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى ، وبحيازتهم مبالغ مالية “عملات محلية وأجنبية” مخبأة داخل حقائبهم بالمخالفة للقانون .

وبمواجهتهم أقروا بملكيتهم للمبالغ المالية المضبوطة و تم إتخاذ الاجراءات القانونية.. وتولت النيابة التحقيق.

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صدى البلد

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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