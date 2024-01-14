واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة. تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط (4 أشخاص) أثناء إنهاء إجراءات سفرهم على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى ، وبحيازتهم مبالغ مالية “عملات محلية وأجنبية” مخبأة داخل حقائبهم بالمخالفة للقانون . وبمواجهتهم أقروا بملكيتهم للمبالغ المالية المضبوطة و تم إتخاذ الاجراءات القانونية.. وتولت النيابة التحقيق. صدى البلد

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مخبأة في الحقائب .. إحباط محاولة لتهريب مبالغ مالية للخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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