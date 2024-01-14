بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة القائد العام يطلع العمامرة على الإنتهاكات والفظائع التي إرتكبتها مليشيا الدعم السريع

أطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالى القائد العام الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان رمضان العمامرة ،على ما قامت به المليشيا من انتهاكات وفظائع ضد الدولة ومؤسساتها والبنى التحتية وضد ممتلكات المواطنين وتهجيرهم واذلالهم.

وقدم له شرحاً وافياً للتطورات التي حدثت بالبلاد فى مرحلة ما قبل الحرب ، وأثناءها وما بعدها.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم ببورتسودان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان رمضان العمامرة.

وتطرق رئيس مجلس السيادة القائد العام لمساعي الحل السلمي مؤكداً إلتزام الحكومة بالتحول الديمقراطى والفترة الانتقالية التى تنتهى بالإنتخابات العامة .

وإستعرض سيادته مخرجات منبر جدة ومبادرات دول الجوار والإيقاد رغم التدخلات الإقليمية والدولية فى نتائج القمة الأخيرة.

من جانبه أعرب العمامرة عن تفاؤله بإمكانية تحقيق السلام والإستقرار وإنهاء الحرب فى السودان و عودة الحياة إلى طبيعتها بتضافر جهود السودانيين والحادبين على مصلحة السودان.

مبيناً أنه أجرى مشاورات خلال هذه الزيارة مع عدد من المسئولين وشرائح المجتمع المدني مضيفا أن هذه اللقاءات أسهمت كثيرا في إطلاعه على حقائق الأوضاع بالسودان وعلى وجهة النظر الرسمية السودانية تجاه بعض المبادرات الرامية للحل السلمي وإطلاق عملية سلام تؤدي للحل المنشود الذي يسمح للشعب السوداني في إستعادة الحياة الكريمة في ظل دولة مستقلة ذات سيادة تؤدي دورها في القارة الأفريقية والعالم العربي والساحة الدولية .

وأضاف العمامرة قائلاً” خرجت من هذا اللقاء مع رئيس المجلس السيادي مزوداً بمعلومات دقيقة ومفيدة حول موقف الدولة السودانية تجاه عدد من الملفات” مؤكداً أنه سيعمل جاهدا مع كل الأطراف لبلورة الدور الإيجابي للأمم المتحدة في هذا الصدد.

إعلام القوات المسلحة السودانية