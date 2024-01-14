بيرقدار التركية تصاعدت المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني والدعم السريع في معظم جبهات القتال في الخرطوم وأم درمان. وأفاد شهود عيان “الشرق” بأن الجيش قصف عدة مواقع لـ”الدعم السريع” في ساعات الصباح الأولى في محيط سلاح المدرعات وأحياء الصحافة وجبرة، بينما قصفت المسيّرات التابعة للجيش مواقع في منطقة شرق النيل وحي بري والصفا وأركويت مواقع تمركزات الدعم السريع. وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من محيط السوق العربي وسط الخرطوم وأحياء أم درمان القديمة. وأضاف شهود عيان أن الليلة الماضية شهدت تبادل الطرفين القصف المدفعي العنيف حيث أطلقت الدعم السريع قذائف مدفعية باتجاه قيادة الجيش وسط الخرطوم، وأن الجيش ردّ من القيادة بالمدفعية الثقيلة مستهدفاً مواقع لـ”الدعم السريع” شرق وجنوب الخرطوم. الشرق للأخبار

كانت هذه تفاصيل خبر المسيّرات تقصف مواقع الدعم السريع في منطقة شرق النيل وحي بري والصفا وأركويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.