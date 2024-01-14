غادة عبدالرازق: مش عارفة أكون لئيمة.. وعمري 53 سنة ومعنديش أصحاب

قالت النجمة غادة عبدالرازق إن دمعتها قريبة، وإنها عاطفية جدا وقوتها تتمثل في الوقوف على قدميها بعدما تتعرض لأي هزيمة، لكنها لا تعرف القوة التي لدى البعض والتي يستمدونها من إلحاق الأذى بالآخرين ومن الشر واللؤم.

وأوضحت غادة في حوارها مع المذيعة فاطمة مصطفى ببرنامج “الراديو بيضحك”: “ده عيبي إن دمعتي قريبة قوي وعاطفية جدا وقوتي قوة إني اقف لما اتهزم، لكن قوتي مش إني أبقى مؤذية وشريرة ولئيمة مبعرفش، الطبع غلاب مش عارفة ابقى لئيمة مش عارفة أعمل حسابات واخد بالي من الكلام”.

وأضافت أن رغم بلوغها 53 عاما، لكن ليس لديها أصدقاء، مشيرة إلى أن علاقة صداقة كانت تربطها بشخصية ما وخسرتها منذ 25 عامًا بعد أن تحدثت عنها بشكل غير لائق، وأخذت قرارا بمقاطعتها ست سنوات، وعادت لها لتكرر هذه الصديقة نفس الأمر قبل عام، تتابع غادة “سمعتها بودني متسجلها، ومش عارفة ليه، بقيت بقول ليه أنا عاملة فيها إيه، مخربتش بيتها ولا اخدت جوزها، بالعكس بدعمها بشكل رهيب، لو كانت طلبت عينيا، كنت هطلع عيني ادهالها”.

وقالت “قعدت أقول ربنا مش بيدي كل حاجة، احمدي ربنا، الحمد لله ربنا مديكي صحة وبنتك وأحفادك وحب الناس وشهرة ونجومية، حتى لو ماليش رزق لا في أصدقاء ولا في حياة عاطفية”.

غادة عبدالرازق تشارك في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل صيد العقارب، بطولة رياض الخولي وسيمون.

مصراوي