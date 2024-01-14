“كلاسيكو الأرض”.. نهائي “سوبر” في السعودية

عنونت الصحافة الإسبانية اليوم الأحد، عن اللقاء المرتقب بين ريال مدريد وغريمه برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، بأنه “سوبر فينال” و”سوبر كلاسيكو”.

يتجدد التنافس مرة أخرى بين الريال والبرسا عندما يلتقيان اليوم الأحد على إستاد الأول بارك في الرياض، في مباراة “الكلاسيكو” بنهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

وتستضيف السعودية بطولة كأس السوبر الإسباني للمرة الرابعة في التاريخ، بعد أعوام 2020 و2022 و2023.

ويتنافس الغريمان معاً عن أول ألقاب الموسم الجديد، وستكون هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يلتقي فيها الفريقان في المباراة النهائية للبطولة، حيث التقيا في العام الماضي، وفاز برشلونة 3-1 وتوج باللقب.

ويطمح الريال إلى الثأر من خسارة لقب الموسم الماضي، فيما يمني البرسا النفس في إعادة الفوز والتتويج مجدداً بكأس السوبر.

وحجز الريال موقعه في المباراة النهائية بعد فوزه على جاره أتلتيكو مدريد 5-3 عقب وقت إضافي، في الدور قبل النهائي، فيما تأهل برشلونة بفوزه على أوساسونا 2-0 في الدور قبل النهائي.

والتقى الفريقان في 255 مباراة رسمية حتى الآن، وكانت الكلمة العليا للريال الذي حقق الفوز في 104 مباراة، فيما حقق برشلونة مئة انتصار، وتعادلا في 51 مباراة.

وفي آخر 12 مباراة جمعت بين الفريقين، فاز الريال في ثماني مباريات، فيما فاز برشلونة بأربعة مباريات.

وكان الفوز الذي حققه برشلونة 3-1 على الريال في نهائي نسخة الموسم الماضي، هو الأول له على الفريق في كأس السوبر بعد أربع هزائم متتالية في الفترة مابين 2012 و2022.

ويدخل الريال المباراة بثقة كبيرة، خاصة وأن الفريق تفادى الخسارة في آخر 20 مباراة رسمية، وكانت آخر خسارة تلقاها الفريق ليوم 24 سبتمبر الماضي عندما خسر 1-3 أمام أتلتيكو مدريد.

رياضة 24