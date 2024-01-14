نجل مارادونا: والدي مات “مقتولاً”

كشف نجل الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، أن والده مات مقتولا، مشددا على أنه يعرف من قتله.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية في تقرير عبر موقعها الإلكتروني: أحاط الجدل في وفاة مارادونا في ذلك الوقت، ويحقق أبناء النجم السابق لبرشلونة ونابولي في الأمر.

وقال نجل الفائز بكأس العالم 1986 في تصريحات نقلتها “ماركا”: هناك تحقيق مفتوح، لدينا ثقة كبيرة في العدالة الأرجنتينية.

كما أضاف مارادونا جونيور: لقد قتلوا والدي، أعرف من قتله، ولكن لا أستطيع أن أقول من هو، لقد تركوا والدي يواجه مصيره عندما كان من الممكن فعل شيء ما، ولقد قطعت وعدا حتى آخر يوم في حياتي، بأنني سأقاتل من أجل العدالة.

وتوفي مارادونا عن عمر يناهز 60 عاما في 25 نوفمبر عام 2020 في منزل خاص في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، وذلك بعد أسابيع قليلة من خضوعه لجراحة في المخ، وفي وقت لاحق وجهت السلطات الأرجنتينية تهمة القتل غير العمد إلى ثمانية أفراد من الطاقم الطبي للأسطورة.

العربية نت