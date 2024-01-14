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مَنْ يتهم ابن مارادونا بقتل والده؟

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Asma Osman 0 تبليغ

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كرة قدم

قال دييغو مارادونا سيناغرا جونيور ابن أسطورة الكرة الأرجنتيني الراحل مارادونا من سيدة إيطالية إن والده لم يمت ميتة طبيعية بل قتل، لأن هناك من تعمد إهماله وتركه، لمواجهة مصيره بدلاً من مساعدته. وأضاف:«هناك تحقيق مفتوح في الأرجنتين ونحن أولاده نثق كثيراً بالنظام القضائي في الأرجنتين.

أنا واثق أن نهايته ما كانت لتكون كذلك. لقد قتلوا والدي وواجبي أن أقول من هو الجاني، لدي فكرة عن هويته لكن لا أستطيع كشفها. لقد تركوه ليلقى حتفه. وعدت وتعهدت بالكفاح من أجل إحقاق العدل حتى آخر يوم من حياتي». وولد جونيور في مدينة نابولي عام 1986 عندما كان مارادونا على علاقة بوالدته كريستيانا سيناغرا، ويضيف جونيور:«الشعور بالفراغ في داخلي لن يزول أبداً، لكن الحب الذي يبديه الناس لأبي يخفف قليلاً من لوعة فراقه. أحاول النظر إلى الجانب المشرق من الأمور، لقد كافحت أنا ووالدتي لسنوات طويلة، كي يعترف بأبوته لي وفي النهاية كنت محظوظاً لأنني كنت قريباً منه وشعرت بعلاقة الأب مع ابنه 4 سنوات، لم أتوقع وفاته ولم أستوعب بعد فكرة رحيله وأكبر شيء ندمت عليه أنه لم يلتق بابنتي قبل رحيله. كنت في المستشفى أخضع للعلاج من كوفيد عندما تلقيت اتصالاً من صديق إسباني يخبرني فيها بموت والدي، فتحت التلفاز وسمعت الحديث عن وفاته، ثم اتصلت بي زوجتي لتؤكد لي الخبر».

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صحيفة الخليج

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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