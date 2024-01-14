هيثم :وضع الترتيبات اللازمة للوزارة للعام 2024م وضمان إستمرار الخدمات

د. هيثم وزير الصحة المكلف

أكد وزير الصحة الإتحادي المكلف د هيثم محمد إبراهيم ، اداء الوزارة في ظل الظروف الحالية أفرز انجازات ساهم فيها جميع الكوادر الصحية والطبية في السودان الامر الذي حقق وضع الترتيبات اللازمة لإدارات الوزارة والعمل على ضمان إستمرار الخدمات الأساسية والطواريء بالمستشفيات والولايات.

جاء ذلك خلال إجتماع مجلس الوزير الذي إنعقد أمس بمكتبه بالحجر الصحي ببورتسودان،بحضور كامل عضوية المجلس والوحدات التابعة للوزير ومديري الإدارات العامة والفرعية.

وناقش الإجتماع تقرير الاداء للعام 2023م عبر الإدارة العامة للتخطيط والميزانية للعام 2024م ،بالإضافة إلى الترتيبات اللازمة لمجابهة المخاطر الصحية والطواريء والترتيبات اللازمة لتسير عمل الوزارة.

وامن الإجتماع، على ضرورة التنسيق المشترك بين الإدارات وإستمرار تقديم الخدمات بالمؤسسات الصحية .

وفي تصريح صحفي عقب الإجتماع، وصف الوزير الإتحادي المكلف د هيثم محمد إبراهيم،أن اداء العام ٢٠٢٣م لوزارته يعتبر فوق العادة والإدارات العاملة ضمن تيم الطواريء أداها متميز في ظل الظروف الامنية الصعبة ، لافتا إلى ضرورة الإستفادة من الموارد المتاحة، مؤكدا ان الميزانية لابد أن يتم توجيهها لأعمال الطواريء،مؤكدا أن الصحة الإتحادية تتحمل العبء مع الولايات في مجابهة الأوبئة ،داعيا الكوادر الطبية بإستمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشيرا إلى إعتماد ولاية كسلا لمواصلة عمل بعض الإدارات التي كانت تواصل عملها من ولايات الجزيرة .

وأشار الوزير إلى توصيات الإجتماع ،منها وضع الترتيبات اللازمة للإدارات وفق خطة الطواريء وضمان إستمرار تقديم الخدمات الأساسية والطواريء بالمستشفيات.

سونا