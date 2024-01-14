بعد 11 عاما من الضرب والإهانة.. سيدة تطالب طليقها بـ «نفقة المتعة»

زوج مفتري ظل يعتدي على زوجته على 11 عامًا من الزواج، سب وقذف وتشويه لسمعة أم أولاده حتى انهال عليها بالضرب واستمر في الكذب والإساءة لها وألحق الضرر بأولاده، وفي النهاية تزوج عليها وتركها وأطفالها بلا عائل، ولم تجد سوى محكمة الأسرة لترفع شكوتها لقضاة الأرض لتنقذها عدالة السماء.

وطالبت السيدة مطلقها بسداد نفقة المتعة المقدرة بـ 600 ألف ، وذلك بعد تهربه من سدادها طوال 3 سنوات، واتهمته بالتحايل لسرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتناعه عن الإنفاق على أبنائه بعد تطليقها غيابياً، لتؤكد:« زوجي طلقني وتزوج وترك أطفاله الثلاثة دون نفقات».

وأضافت : «رأيت العذاب علي يديه، وتفنن في الكذب والإساءة لي، وألحق الضرر بأولاده، وشوه سمعتي وأنهال بالضرب المبرح وتسبب بإصابتي بشكل خطير وتركني في حالة صحية حرجة .. ربنا ينتقم منه فهو لا يصلح كأب مطلقاً، وصل به الأمر بأن يتبرأ من نسب أطفاله ويطعن في شرفي بعد زواج دام 11 عام، بسبب عدم تحمله المسئولية».

وأقامت الزوجة عدة دعاوي قضائية ضده لإثبات تخلفه عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لها بالنفقات كما طالبته بالتعويض، وقررت المحكمة تأجيل القضبة للشهر المقبل.

نفقة المتعة

سؤال كثير من الزوجات يتردد حول المقصود بنفقة المتعة وماهي الشروط اللازمة لاستحاق الزوجة بعد الطلاق لتلك النفقات و الإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى وكيفية تقدير تلك النفقات.

نفقة المتعة وفقا لقانون الأحوال الشخصية عبارة عن مبلغ من المال تحصل عليه الزوجة بعد الطلاق على سبيل التعويض وجبر لخاطرها عن ما تعرضت له، وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد من خلال قانون الأحوال الشخصية الشروط اللازمة لاستحقاق الزوجة بعد الطلاق لتلك النفقات، وكذلك الإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى وكيفية تقدير تلك النفقات.

إجراءات قانونية لإقامة دعوى نفقة المتعة:-

– يتم تقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لمحكمة الأسرة التابعة لمقر سكن الزوج.

– نرفق الطلب المقدم للمحكمة بالمستندات الدالة على طلاقها.

– الحصول على رقم الطلب ومرور 15 يوما عليه حتى تسطيع الزوجة إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة.

شروط قانونية للحصول على نفقة المتعة :-

– وقوع الطلاق البائن.

– يجب أن تكون الزوجة مدخول بها قبل الطلاق.

– أن يقع الطلاق لأسباب لا تتعلق بالزوجة بأن يكون تم الطلاق بإرادة منفردة للزوج.

– يشترط وقوع الطلاق بدون رضا الزوجة.

كيف يتم حساب نفقة المتعة:

– دخل الزوج أو الأرباح التى يحصل عليها بمعدل سنوي.

– تقدر نفقة المتعة بما لا يقل عن عامين من النفقة المحددة لها.

– للزوجة أن تحصل على نفقة بعدد سنوات أكبر حسب حالة الزوج المادية.

– عدد سنوات الزواج تتحكم فى قيمة النفقة التى تحصل عليها الزوجة عند الطلاق.

صدى البلد