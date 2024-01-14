وزير المالية السوداني إلى موسكو

جبريل ابراهيم يغادر وزير المالية و التخطيط الإقتصادي السوداني جبريل ابراهيم إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة قصيرة للتباحث مع الجانب الروسي حول مسار العلاقات الإقتصادية بين البلدين . اليوم التالي

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