قرار بإنهاء وتكليف مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بغرب كردفان

أصدر نائب والي ولاية غرب كردفان الأستاذ أدم كرشوم نور الدين قراراً ولائياً حمل الرقم ( ٢ ) لسنة ٢٠٢٤ بإنهاء وتكليف المدير لوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بالولاية وذلك عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية بتاريخ ۲۰۱۹/۸/۱۷م . وقد أنهى القرار تكليف المهندس محمد الرحيمة عبداللطيف المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية وتكليف المهندس زراعي عبدالرحمن تحاميد عبد الله أدم مديراً عاماً للوزارة . وقد وجه القرار الأمانة العامة لحكومة الولاية ووزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية والجهات ذات الصلة بوضعه موضع التنفيذ. سونا

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