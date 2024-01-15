حزب الأمة القومي: قوة تابعة للدعم السريع اعتقلت بأم درمان مساعد رئيس الحزب

قال حزب الأمة القومي بأن قوة تابعة للدعم السريع اعتقلت بأم درمان مساعد رئيس الحزب عبد الجليل الباشا كما اعتقلت الاستخبارات العسكرية عضو المكتب التنفيذي بالنيل الأبيض أبا أيوب الأنصاري ونطالب بإطلاق سراحهما فورا وكل المدنيين لدا الطرفين. الجزيرة – السودان

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