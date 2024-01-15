مصر تنجو من فخ موزمبيق بتعادل قاتل

تعادل منتخب مصر في الوقت القاتل مع موزمبيق بنتيجة 2-2 ، الأحد ، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار.

تقدم منتخب مصر بهدف سجله مصطفى محمد في الدقيقة الثانية ولكن موزمبيق سجلت ثنائية عن طريق ويتينس جواو وسيلسو بيكيه في الدقيقتين 55 و58

.وتعادل الفراعنة بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 90+6 عن طريق محمد صلاح لينجو المنتخب المصري بصعوبة من فخ الهزيمة أمام موزمبيق.وحصل منتخب مصر بقيادة مدربه البرتغالي على النقطة الأولى في سباق المجموعة التي تضم أيضا منتخبي غانا والرأس الأخضر بعد مباراة هزيلة قدمها الفراعنة وأداء باهت لرفاق محمد صلاح.

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