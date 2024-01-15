والي كسلا يلتقي قائد قوات البجا حماية شرق السودان

التقى والي كسلا المكلف الاستاذ محمد موسى عبد الرحمن قائد قوات البجا حماية شرق السودان ابومحمد جيلاني وذلك في اطار التعبئة والاستنفار وحشد جهود المقاومة الشعبية للدفاع عن الولاية وحماية الارض والعرض.

واستعرض الجيلاني خلال اللقاء الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية والخاصة بتجميع القوات على مستوى المحليات وتدشين نفرة القوات خلال الايام القادمة مشيرا الى الاستعداد الكامل لافراد القوات للمشاركة في معركة الكرامة والدفاع عن السودان.

واوضح ان القوة سبق وان نال افرادها تدريبات سابقة وهي على اتم الجاهزية للعمل جنبا الى جنب مع القوات المسلحة وتحت امرتها.

وعبر ابومحمد عن شكره وتقديره لدور والي الولاية تجاه دعم جهود الاستنفار الشعبي ودعم المقاومة الشعبية من اجل حماية الولاية ورفع الحس الامني لمقابلة أي مهددات.