بادي يلتقي مدير منظمة الصليب الاحمر بالاقليم

العمدة - حاكم إقليم النيل الأزرق

إستمع الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس اللجنة العليا لتنسيق العمل الإنساني والتنموي بالإقليم، لتنوير متكامل حول جهود الصليب الأحمر الرامية لدعم العائدين من دولتي جنوب السودان وأثيوبيا بمحافظتي باو والكرمك.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم الأستاذ عبد المنعم بله إبراهيم مدير منظمة الصليب الأحمر بالإقليم بالإنابه .

ذلك بحضور الأستاذ عبد الغني دقيس خليفة المحافظ برئاسة حكومة الإقليم والأستاذ ميرغني مكي ميرغني الأمين العام لحكومة الإقليم .

حيث بحث اللقاء عدداً من المشروعات التي تعكف عليها منظمة الصليب الأحمر في إطار جهد المنظمات وإستجابتها الداعمة للأوضاع الإنسانية بالإقليم .

وأوضح المحافظ برئاسة حكومة الإقليم أن الحاكم اطمأن على جهود دعم قضايا المتأثرين بالحرب القادمين من ولايتي الجزيرة والخرطوم في مجالات الإيواء والمعينات الأخرى، موضحاً أن التنوير تضمن خطة المنظمة لتقديم المزيد من المعينات الداعمة للطوارئ الإنسانية في مجالات التعليم والصحة والمياه.

وأضاف أن الحاكم ثمن الدور الرائد لمنظمة الصليب الأحمر وصادق دعمها للخدمات التي تهم المواطنين عامة وشرائح العائدين والنازحين على وجه الخصوص مضيفاً أن الحاكم وجه بتقديم المزيد من الدعم والمعينات لمراكز إيواء النازحين بمدينتي الدمازين والشهيد أفندي بمحافظة باو.