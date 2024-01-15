جمبسوت قصير.. شاهد هيفاء وهبي تثير الجدل بأحدث حفلاتها

تصدرت الفنانة هيفاء وهبي، تريند السوشيال ميديا بعد تداول فيديو لها من إحدى حفلاتها أثارت الجدل بشكل كبير. وظهرت هيفاء وهبي ، بإطلالة مثيرة بجمبسوت هوت شورت ضيق مطرز ولامع باللون السيلفر أو الابيض المطرز يشبه تصميم المايوه. ونسقت هيفاء وهبي ، حذاء من نفس اللون، ومن الناحية الجمالية اعتمدت تسريحة شعررمعتادة حيث اكتفت باسدال شعرها على كتفيها. صدى البلد

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