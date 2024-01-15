مدير شرطة ولاية نهر النيل يقف على إنجاز إدارة مكافحة التهريب في ضبط مركبات محملة بالوقود

وقف اللواء شرطة حقوقي / سلمان محمد الطيب مدير شرطة ولاية نهرالنيل على الإنجاز الأمني الذي حققته إحدى الأطواف النشطة التابعة لقوة مكافحة التهريب بالولاية والذي تمثل في ضبط 7 مركبات “بكاسي” تحمل وقود وكميات كبيرة من مادة السيوريا المستخدمة في أعمال التعدين الأهلي. وحيا سيادته في خطابه للقوة المنفذة مهنية وشجاعة قوة مكافحة التهريب بالولاية وإستمرارها بكل همة ونشاط في أداء واجباتها حمايةً لأمن المواطنين وتصدياً للحرب الإقتصادية المفروضة على البلاد. من جانبه جدد العميد شرطة / آدم عمر سبيل مدير مكافحة التهريب نهرالنيل جدد العزم على المضي قدماً في مكافحة الأنشطة التهريبية ومواجهة المخربين والعابثين بحياة المواطنين وأمنهم الصحي والإقتصادي مثمناً حجم الدعم والإسناد الذي يقدمه السيد مدير شرطة الولاية لإدارة مكافحة التهريب حتى تضطلع بمسئولياتها على الوجه الأمثل. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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