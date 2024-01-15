قحت قالت الحرية والتغيير – المجلس المركزي: نطالب الجيش والدعم السريع بإطلاق سراح كل المعتقلين المدنيين غير المنخرطين في الحرب لديمها فوراً دون إبطاء والالتزام بتعهداتهما المعلنة باحترام حقوق الإنسان والحريات العامة. الجزيرة – السودان

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