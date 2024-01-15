اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الحرية والتغيير – المجلس المركزي: نطالب الجيش والدعم السريع بإطلاق سراح كل المعتقلين المدنيين

0 نشر
Asma Osman 0 تبليغ

قحت

قالت الحرية والتغيير – المجلس المركزي: نطالب الجيش والدعم السريع بإطلاق سراح كل المعتقلين المدنيين غير المنخرطين في الحرب لديمها فوراً دون إبطاء والالتزام بتعهداتهما المعلنة باحترام حقوق الإنسان والحريات العامة.

27fc52bc5c.jpg

الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر الحرية والتغيير – المجلس المركزي: نطالب الجيش والدعم السريع بإطلاق سراح كل المعتقلين المدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا