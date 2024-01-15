أكد عضو السيادي مساعد القائد العام الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن العطا وهو يتوسط جنوده بأن القائد العام وهيئة القيادة أعدوا العدة للمرحلة المقبلة ومبشرا بقدوم النصر بعون الله وتدبيره ثم جهد القيادة وبذل الأبطال. ويخوض الجيش السوداني حرباً عنيفة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ منتصف أبريل 2023، وسط مساندة وحملة استنفار ومقاومة شعبية واسعة. شاهد الفيديو: الخرطوم – “أخبار الخليج 365”

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو ياسر العطا يقول: الجري الجروه من أمدرمان حيجروه من السودان كلو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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