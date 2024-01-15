ربة منزل تعترض أمام محكمة الأسرة على إنذار الطاعة : «جوزى غير طبيعى »

اعترضت ربة منزل في دعوى أقامتها أمام محكمة الأسرة على إنذار الطاعة الذي أرسله لها زوجها على يد محضر، بعد أن تركت مسكن الزوجية بصحبة طفليها .

قالت الزوجة المعترضة على إنذار الطاعة أمام محكمة الأسرة: «جوزي شخص نكدى والكابة تلازم ملامح وجهه ، عصبي ودائما يعتدى عليا بالضرب دون سبب» بهذه الكلمات بدأت ربة منزل سرد تفاصيل مأساتها مع زوجها على حد قولها .

وصفت المدعية زوجها أمام محكمة الأسرة عندما أبدت أسباب اعتراضها على إنذار الطاعة، بإنه رجل غير سوى، أفعاله كلها تشير على ذلك قائله :«يوم ما خلفت طفلى الأول الذي اعتبرته أول فرحتى رفض الذهاب معى إلى المستشفى عند إجراء عملية الولادة، كما رفض تسجيله في مكتب الصحة، واتصلت بشقيقته التي اخذت إخطار المستشفى ووثيقة الزواج وتوجهت بالطفل وسجلته وأعطته التطعيمات اللازمة، وبعد عامين أنجبت طفلي الثاني وفعل معه مثل شقيقه الأول» .

وتابعت أمام محكمة الأسرة : «تزوجت منذ 6 سنوات من موظف سبق له الزواج من سيدة توفيت في حادث حريق مثلما علمت منه عند التقدم للزواج منى، وعقب إتمام الزيجة وجدته يصدر منه أفعالا غير طبيعية ويغلق على نفسه غرفة النوم لساعات طويله، حاولت أفهم ما يحدث بالداخل دون جدوى، وعندما فتحت عليه باب الغرفة دون استأذنه اعتدى عليا بالضرب واحدث إصابتى، وكرر الاعتداء عليا بالضرب مرات عديدة مما تسبب في إصابة طفليه بحاله من الذعر، وأخبرت شقيقته عما يصدر منه صمتت ولم تعلق على أفعاله، لكننى علمت خلال جلوسي مع الجيران بأن زوجته الأولى حرقت نفسها بسبب أسلوبه السئ، ومنذ وفاتها وأصبح شخص غير طبيعى، فلم اجد امامى شيء للحفاظ به على حياتى سوى ترك مسكن الزوجية حتى يطلقنى، إلا إننى وجدته يرسل لى إنذار بالطاعة «.

واصرت الزوجة عند نظر دعواها بعدم العودة إليه لانها تخشى على حياتها وحياة طفليها منه، وأقام محاميها دعوى طلاق لاستحكام الخلاف .

المصري اليوم