إفتتاح مصنع الخضر والفاكهة بكريمة

أفتتح أمس والي الولاية الشمالية الأستاذ عابدين عوض مصنع تعليب الخضر والفاكهة بكريمة برفقة المهندس عمر صالح وزير الإستثمار والصناعة والأستاذ حسن عابدين المدير التنفيذي لمحلية مروي، ولجنة أمن المحلية مدير الشرطة المهندس محمد محجوب المدير الإقليمي لمجموعة القحطاني وقائد الفرقة 19 مشاة مروي. أكد الوالي أن المصنع سيكون مكسباً للولاية والمحلية وأعلن عن فرص لكل المستثمرين بتخفيض الرسوم وأن الولاية فاتحة بابها على مصرعيه للاستثمار. وفي السياق نفسه أبان وزير الإستثمار مهندس عمر صالح أن المصنع أنشأ في العام 1962 ثم قفل إلى أن تمت الشراكة بين مجموعة القحطاني وحكومة السودان ممثلة في الولاية الشمالية. وبشر مواطني محلية مروي بأن المصنع يفتح أبوابه لكل الخبرات الموجودة وان سعة المصنع في اليوم 400 طنا ويمكنه استيعاب 200 مزارعا وسوف يكون التحدي القادم للولاية حلفا للأسماك. سونا

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