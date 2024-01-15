ويزو برفقة محمد هنيدي في أحدث ظهور .. شاهد الصور

شاركت الفنانة ويزو جمهورها صورة جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت ويزو برفقة الفنان محمد هنيدي وعلقت علي الصوره قائله:” احلي واجمل هنيدي في الكون”.
تمكن فيلم “ ويزو سكول ” من الدخول الي قائمة الأفلام الأعلى مشاهدة عبر منصة نتفلكيس ، وذلك بعد طرحه بساعات.
واحتل فيلم “ ويزو سكول ” المركز الثالث من اصل 10 مراكز هم للأفلام الأعلى مشاهدة قي مصر ، عبر منصة نتفلكيس .
والفيلم يشاركها البطولة فيه سامى مغاورى وإسراء عبد الفتاح وتأليف مصطفى السبكى وإخراج هانى رجب وتدورأحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى حول مجموعة من الشباب الذين يتعرضوا إلى عديد من الأزمات فى حياتهم ،وكان قد تم تصويره منذ عدة سنوات ، ولم يعرض في السينمات المصرية ، واقتصر عرضه علي عدد من سينمات دولالخليج فقط .
صدى البلد
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