حظر قيادة المركبات دون اوراق ثبوتية بولاية كسلا

اصدر والي كسلا المكلف الاستاذ محمد موسى عبد الرحمن امر الطواريء رقم(2) لسنة 2024 والذي تم بموجبه حظر أي شخص لقيادة او نقل أي مركبة(عربة ـ موترـ تكتك) ليس لها اوراق ثبوتية وفقا لقوانين جمهورية السودان داخل حدود ولاية كسلا ودون المساس باي مخالفة وردت بقانون المرور 2010 او قانون الجمارك لسنة 1986 يعد مخالفا لامر الطواريء وكل شخص يقود مركبة دون اوراق ثبوتية داخل حدود ولاية كسلا. ويعاقب كل من يخالف الامر بالغرامة مليون جنيها او السجن لمدة ثلاثة اشهر بالاضافة الى العقوبات التي وردت في قانون المرور 2010 او قانون الجمارك لسنة 1986 .

ووجه القرار الصادر استنادا الى حالة الطواريء بولاية كسلا وقانون الطواريء وحماية السلامة العامة لسنة 1997 وجه شرطة الولاية وضع القرار موضع التنفيذ. وكالة سونا

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