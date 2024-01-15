ولاية الخرطوم تتسلم دعم اليونسيف للمستشفيات والمراكز الصحية ودور الإيواء

تسلمت ولاية الخرطوم دعم اليونسيف إستجابة لنداء الخرطوم لاعانة المحتاجين المتأثرين بالحرب.

وقال والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة ان دعم اليونسيف سيعزز من جهود الطواريء الصحية في مجالات خدمات الطفولة مشيرا الى دعمها السابق في توفير مواد تنقية المياه مؤكدا أن المنظمات لها دور كبير في اسناد الدعم الرسمي خلال فترة الحرب .

وأضاف نتمنى أن تتواصل جهود اليونسيف في مجال الصحة والتعليم والمياه ووجه الوالي وزارة الصحة والمحليات بتوصيلها للمحتاجين لها والمحافظة عليها.

مدير عام الصحة دكتور محمود القائم اثنى على تنوع ومزايا المعينات والمعدات والاجهزة المرسلة من اليونسيف وشكر المنظمة ووقفتها مع الولاية في توفير معينات للمراكز الصحية والقابلات والمستشفيات ودور الايواء مؤكدا حرصهم ان تذهب للمحتاجين لها واستخدامها بطريقة صحيحة وأضاف نأمل أن يشمل الدعم بقية محليات الولاية الاخرى.

الجدير بالذكر أن دعم اليونسيف تضمن أدوية معدات وأجهزة طبية ووسائل تعليمية وأغطية لدور الإيواء وأغذية علاج سوء التغذية.

سونا