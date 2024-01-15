نصيحة مهاجراني

من بين المدعوين في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم المقامة حالياً بالدوحة العشرات من الشخصيات والإداريين والنجوم والمدربين، وتواجد معي أمس مدربنا القدير حشمت مهاجراني صاحب الذكريات والإنجازات مع الكرة الإماراتية.

حيث قاد المنتخب خلال المشاركة في نهائيات كأس أمم آسيا السابعة بالكويت ودورة الصداقة الودية، ودورة مارديكا وكأس الخليج العربي والعديد من بطولات الشباب القارية والعربية، والرجل له تجربة ناجحة بكل المقاييس، ومقدر من الجميع، فالكل في الدوحة يتذكر إنجازاته فهو آخر من قاد إيران لكأس آسيا عام 1976 خلال فترته الذهبية.

ووجه حشمت مهاجراني نصيحة للاعبي منتخبنا قائلاً: الأيام الحلوة في كرة القدم لن تأتي إلا بتعب وجهد، والحمدلله تتمتع الإمارات بوجود المرافق والمنشآت والأکاديمیات، ودوري للمحترفين یساعد المنتخب، وحالياً فإن المدرب واللاعبين يعرفون الطريق، ويعلمون في أي بطولة نشارك، وعلینا أن یكون لدينا هدف محدد نسیر إلیه معاً، نحتاج أن نكون متضامنين ونستفید من قدراتنا للوصول إلی النجاح، لكي نسعد الجماهير.

وواجبنا أن نكون جاهزین لتنفيذ خطة النجاح التي تعد مسؤولية الجميع، وأنصح أبنائي بألا يخافوا من المنافسين، فلديهم الإمكانيات لصنع مفاجأة جميلة للجماهير، وأقول لكل لاعب: «أكمل المشوار بقوة واسمع صوت قلبك لأنه یكون صادقاً»، وبعض اللاعبین یرون في المنام أنهم ناجحون، أما البعض فلم یناموا حتی یصلوا إلی النجاح.

فإذا تعرفت علی قدراتك الحقیقیة فلن تستسلم في المباراة أبداً، فالنجاح في كرة القدم یأتي من قدراتك، واسم الوطن الذي تحمله على فانيلة المنتخب، وتذکروا أنكم أبناء هذه الأرض الطيبة الإمارات، واحدة من أفضل دول العالم بدعم القيادة، وعليكم الاستفادة من قدراتكم للنجاح في العرس الآسيوي.

محمد الجوكر – صحيفة البيان

