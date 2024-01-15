وفاة شخص إثر اندلاع حريق بمحطة وقود في تبوك

حريق - أرشيف

باشرت فرق الدفاع المدني، مساء أمس الأحد، إخماد حريق إثر اشتعال لحظي في محطة وقود في تبوك.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس أن فرق الدفاع المدني في تبوك، أخمدت حريقًا إثر اشتعال لحظي في محطة وقود، نتج عنه إصابات متوسطة وحالة وفاة وأضرار مادية.

وتداولت منصات التواصل في المملكة بشكل واسع مشاهد ترصد حريق محطة الوقود، حيث أظهرت الفيديوهات ألسنة اللهب وسحب الدخان الكثيف تغطي موقع الحريق.

فيما هرعت فرق وآليات الدفاع المدني لإخماد الحريق والسيطرة عليه.

صحيفة المدينة