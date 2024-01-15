تشيلسي يفاضل بين بنزيما وفيرمينو

فجر تقرير صحفي، مفاجأة من العيار الثقيل، تتمثل في تخطيط إدارة تشيلسي للتعاقد مع أحد مهاجمي الدوري السعودي، خلال الميركاتو الشتوي

ويعاني الفريق اللندني على الصعيد الهجومي، رغم إنفاق الإدارة ما يزيد عن مليار إسترليني على الصفقات، لكن مهاجموه لم ينجحوا في التوهج حتى الآن.

ووفقا لصحيفة “تيليجراف”، فإن تشيلسي يضع كريم بنزيما مهاجم الاتحاد، وروبرتو فيرمينو نجم الأهلي، ضمن قائمة خياراته الشتوية.

ويريد البلوز استغلال الأزمات التي دخلها بنزيما مؤخرا مع اتحاد جدة، بينما فشل فيرمينو حتى الآن في الظهور بأفضل مستوياته مع الأهلي.

وأشارت الصحيفة إلى رغبة إدارة البلوز في استعارة بنزيما أو فيرمينو، لتطوير هجوم الفريق في النصف الثاني من الموسم الحالي.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت في وقت سابق، بأن النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، هو الهدف الرئيسي للبلوز، لكن من المستبعد تخلي ناديه عنه في منتصف الموسم.

يذكر أن نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي الأساسي، لم يسجل سوى 8 أهداف في 23 مباراة بكافة البطولات هذا الموسم، فيما لم يشارك كريستوفر نكونكو سوى في 3 مباريات، أحرز خلالها هدفا في البريميرليج.

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