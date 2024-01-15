وزير الداخلية المكلف يلتقي الامين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة

وزارة الداخلية السودانية التقي اللواء شرطة(م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف بمكتبه اليوم د. عبدالقادر عبدالله الامين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة. وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان وزير الداخلية المكلف اوضح ان المعاملات الهجرية الخاصة باحصاءات المواليد التي يحصل عليها المواطن واسرته هي معاملات ضرورية ومشروعة وهي من المطلوبات الاساسية التي تثبت الهوية مما يتطلب توفيرها وتسهيل اجراءات الحصول عليها ، مشيرا الي اهمية الاحصاء والرصد للمواليد لدعم وبناء قاعدة البيانات الخاصة بالدولة وتأمينا للهوية السودانية ، داعيا الي استمرار التعاون والتنسيق بين المجلس القومي لرعاية الطفولة والسجل المدني من جانبه اشار د. عبدالقادر الي التعاون والتنسيق مع السجل المدني في مجالات احصاءات المواليد باعتبارها قضايا وطنية وقومية بجانب العمل علي تسهيل وتبسيط الاجراءات الخاصة بسجلات المواليد بالولايات المتأثرة بالحرب. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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