اللاعبون الكبار في الذكاء الاصطناعي

يتحدث الكل عن الذكاء الاصطناعي، ولكن لاتزال تطبيقاته منحصرة في لاعبين كبار، ولم يستفد منه كثيرون، خصوصاً في العالم العربي، وأسماء اللاعبين الكبار تأتي من الولايات المتحدة والهند، ودول أوروبية صغيرة مثل أستونيا والبرتغال.

وبجانب ChatGPT، برز الأسبوع الماضي لاعب جديد وُلد كبيراً، وهو Perplexity. وفي حين أن كليهما عبارة عن نماذج لغة ذكاء اصطناعي، إلا أنهما يختلفان في الوظائف والتكنولوجيا ونقاط القوة، مما يلبي احتياجات المستخدمين وتفضيلاتهم المتنوّعة.

فعلى صعيد الوظائف والإمكانات، يتميز ChatGPT بكفاءته في لغة المحادثة وإنشاء النصوص، وتراوح قدراته من تقديم ملخصات موجزة والمشاركة في المحادثات الديناميكية، يجعله أداة مثالية لتطبيقات مثل المساعدة الافتراضية، وإنشاء المحتوى والدعم التعليمي. وعلى النقيض من ذلك، تركز شركة Perplexity على وظائف محرك البحث والحصول على بيانات محدثة يومياً. كما تتميز بقدرتها على معالجة الاستفسارات عن طريق تحديد المصادر والربط بالمعلومات ذات الصلة في وقت خيالي من حيث السرعة، وتُعد هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للمستخدمين الذين يبحثون عن بيانات محدثة أو حقائق تم التحقق منها أو مصادر محددة. إن منهج Perplexity يجعله أداة قوية للبحث والتحقق من النتائج والوصول إلى مجموعة واسعة من المعلومات بسرعة وكفاءة.

وعلى صعيد التكنولوجيا يتضمن العمود الفقري لـChatGPT نماذج GPT-3 وGPT-4، تُمكن النظام من إنشاء نصّ متماسك وذي صلة، ومحاكاة قدرات المحادثة الشبيهة بالإنسان، وتسمح هذه التقنية بفهم مجموعة واسعة من الموضوعات والردّ عليها.

أمّا Perplexity فيتميز بنهجه الشفاف في تحديد مصادر المعلومات والتحقق منها. ويضمن هذا الجانب أن المستخدمين لا يحصلون على إجابات لاستفساراتهم فحسب، بل يضمنون أيضاً فهم مصادر هذه الإجابات، وبالتالي تعزيز المعرفة المعلوماتية والثقة.

د. علاء جراد – الإمارات اليوم

