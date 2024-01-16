رسمياً.. طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

ياسمين عبدالعزيز

أعلنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز انفصالها رسميا عن زوجها الفنان أحمد العوضي وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.

وقالت ياسمين عبر “فيسبوك”: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبينا كل الاحترام والتقدير”.

وحرص الفنان أحمد العوضي، أمس، على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي تحتفل به اليوم الموافق 16 يناير.

ونشر العوضي عبر حسابه الرسمي بموقع “انستجرام”، صورة جمعته هو وياسمين، وعلق عليها قائلًا: “كل سنة وإنتِ طيبة يا حبيبتي.. العمر كله إن شاء الله في صحة وسعادة ونجاح”.

ومؤخرًا، عُرض للعوضي فيلم الإسكندراني، الذي يعد أولى بطولاته في السينما، ويشارك في بطولته زينة وعصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف وعن قصة وسيناريو وحوار أسامة أنور عكاشة.

وحرص النجم أحمد العوضي على حضور عرض فيلم الإسكندراني، مؤخرًا، وسط جمهوره في أحد المجمعات السينمائية الكبرى، وحظي بإقبال كبير، وشاركه حضور الفيلم هناك الفنان عصام السقا.

الامارات اليوم