باريس يجهز عرضا خرافيا لمبابي وعائلته

يجهز نادي باريس سان جيرمان عرضا خرافيا لإقناع مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي بتجديد عقده.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، لكن من حقه التفاوض والتوقيع مع أي ناد، بدءا من الشهر الجاري.

ووفقا لإذعة “مونت كارلو” الفرنسية، يجهز باريس سان جيرمان عرضا خرافيا لإقناع مبابي بالتجديد، حيث سيمنحه راتبا سنويا يتجاوز ال100 مليون يورو.

وأشارت إلى أن هذا العرض الضخم لن يستطيع أي ناد مجاراته، وسيتضمن أيضا مزايا لإيثان مبابي شقيق كيليان وللعائلة.

وسينشئ النادي لفايزة العماري، والدة مبابي، وكالة اللاعبين التي كانت تخطط لتأسيسها.

وذكرت أن باريس لا يعتمد في الإغراء على الأموال فقط، لكنه يعرض على مبابي مشروعا رياضيا يتضمن تطوير الفريق ومواصلة البناء الذي بدأ في الصيف الماضي.

وقالت تقارير فرنسية اليوم إن ريال مدريد لم ينسحب من صفقة مبابي، لكنه قدم عرضا للاعب غير قابل للتفاوض، وينتظر الرد عليه خلال الشهرين المقبلين.

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