صاحبة “وجه الشمس الضاحك” في تيلي تابيز تضع مولودها الأول

زفّت صاحبة وجه الشمس الضاحك في مسلسل “تيلي تابيز” الشهير للأطفال خبر إنجاب طفلها الأول، وذلك عقب إعلان أنها تنتظر مولوداً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقررت جيس سميث المعروفة باسم Sun Baby في سلسلة “تيلي تابيز” وشريكها ريكي لاثام إبقاء جنس المولود سراً عن الجمهور في الوقت الحالي، بالإضافة إلى إخفاء اسم مولودهما الجديد. وشاركت جيس الأخبار المثيرة مع متابعيها على إنستغرام، وكتبت “أسبوع كامل منك” إلى جانب لقطة لأصابع مولودها الصغيرة وهي تمسك بيدها.

وسارع المعجبون إلى التعليقات لتهنئة الوالدين بالمولود الجديد. وكتب أحدهم ” أوه. تهانينا. حظاً سعيداً مع كونك أماً. يمكنك فعل ذلك. ستصبحين أماً رائعة”. وأضاف آخر “تهانينا يا سيدة الشمس”. وقال ثالث مازحاً “يا إلهي! الشمس تنجب طفلاً..تهانينا”.

وأبقت جيس معجبيها على اطلاع دائم على أخبارها طوال فترة حملها من خلال صفحتها على إنستغرام، والتي تملك أكثر من 9000 متابع. كما استخدمت منصة التواصل الاجتماعي للإعلان عن حملها، حيث شاركت صوراً لفحص الجنين وكتبت “عندما يصبح الاثنان ثلاثة”. في حين لم ينشر ريكي بعد عن الوافد الجديد على صفحته الخاصة.

وكانت جيس قد دخلت عالم صناعة الترفيه لأول مرة في 1997 بعد ظهورها في البرنامج التلفزيوني الكلاسيكي The Teletubbies

حيث لعبت دور وجه الشمس الضاحك، وتم بث العرض بين 1997 و2001. وكانت جيس قد كشفت سابقاً كيف كان والدها يسليها أثناء التصوير بالألعاب التي تمكنها من إطلاق ضحكتها الشهيرة، بحسب صحيفة ديلي ريكورد البريطانية.

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