تنسيق المحاميد مع الادارات الأهلية في دارفور بشأن انتهاكات المليشيا

اكد رئيس التنسيقية العليا لابناء المحاميد بالسودان المهندس/ أنور أحمد خاطر ، ادانتهم الانتهاكات الغير إنسانية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع المتمردة، وكل جرائمها في دارفور بصورة شاهدها العالم ولم يحرك ساكنا ، مجددا بان تكوين التنسيقية جاء بغرض متابعة القضايا السياسية والاجتماعية التى ارتكبتها مليشيا الدعم السريع تجاه المحاميد في العام ٢٠١٧ وهي عباره عن جسم اجتماعي بزعامة شيخ المحاميد موسى هلال.
وأشار خاطر الى وجود تنسيق بينهم وبين الإدارات الأهلية لمتابعة وتوثيق الانتهاكات الاجرامية التى قامت بها قوات الدعم السريع المتمردة وان هنالك إتجاه للضغط على المجتمع الدولي لتشكيل إدانة ومحاكمتهم في المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح ان قوات الدعم السريع ما هي الا مليشيا متمردة و لا تمثل قبيلة ، مؤكدا ان مجتمع التنسيقية ارتكتبت تجاهه انتهاكات وجرائم فاقت تصور العالم.
وجدد انور في حوار أجرته معه وكالة السودان للانباء ينشر لاحقا وقفتهم خلف القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخرى، ورفضهم التام لمحاولات قوات الدعم السريع المتمردة لزعزعة الامن وتدمير البلاد بمشاركة مرتزقة اجانب ودول كثيرة داعمة ومساهمة في تدمير السودان.
سونا
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