اصدر والي كسلا المكلف الاستاذ محمد موسى عبد الرحمن امر الطواريء رقم (3) لسنة 2024 والذي يحظر بموجبه أي شخص يعمل علي تهيئة او استخدام شبكة المعلومات او أي من وسائل المعلومات او الاتصالات او التطبيقات في نشر او نسخ او نقل أي خبر او اشاعة بمايضر او يهدد الامن العام والسلامة والطمأنينة او الانتقاص من هيبة الدولة. الى جانب حظر أي شخص من نشر او نقل اونسخ او ارسال عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال او التطبيقات أي معلومات او اخبار تتعلق بالقوات النظامية او تحركاتها او حكومة الولاية او أي من اجهزتها او وحداتها المختلفة دون الرجوع للجهات بامانة الحكومة او الاجهزة النظامية. وحدد الامر العقوبة لكل من يخالف الامر بالسجن لمدة لاتتجاوز سنتين مع الغرامة مليون جنيها ومضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة . وجاء اصدار الامر استنادا الى اعلان حالة الطواريء لولاية كسلا واستنادا لنص المادة (5) من قانون الطواريء وحماية السلامة لسنة 1997 . ويسري الامر داخل الحدود الجغرافية لولاية كسلا. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر كسلا: حظر النشر المهدد للأمن العام والسلامة في شبكة المعلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.