تونس وموريتانيا .. خسارتان في أمم إفريقيا

تعرض منتخب تونس لهزيمة قاتلة أمام ناميبيا بنتيجة (1-0) مساء الثلاثاء على ملعب أمادو جون كوليبالي، ضمن مباريات الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.
جاء هدف ناميبيا الوحيد في المباراة بالدقيقة 89 عن طريق اللاعب ديون هوتو.
بهذه النتيجة يتصدر منتخب ناميبيا المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز التاريخي الأول له في الكان، بانتظار نتيجة مواجهة جنوب أفريقيا ومالي.
وخسر منتخب موريتانيا من بوركينا فاسو بنتيجة 1-0، في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة التي جمعتهما الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم افريقيا.وتصدر المنتخب البوركيني جدول ترتيب المجموعة ب 3 نقاط متفوقا على الجزائر وأنجولا ولكل منهما نقطة واحدة، بينما تحتل موريتانيا المركز الأخير بلا نقاط.
كووورة
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