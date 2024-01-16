مبارك أردول: البركة ال (جات منك ) يا جامع..

سخر القيادي بالحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية – مبارك أردول بعد تصريحات باعتذار الخارجية الاثيوبية عن المشاركة في قمة إيقاد بخصوص السودان والصومال. وكتب أردول على صفحته الرسمية في فيسبوك: البركة ال (جات منك ) يا جامع.. تعديل … كيزان وفلول الخارجية الإثيوبية يرفضون المشاركة في قمة الإيقاد … غرد كانك منو ……؟ الخرطوم – أخبار الخليج 365

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