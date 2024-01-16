وفد التحالف العالمي للقاحات والتحصين GAVI يزور البلاد

وصل البلاد وفد التحالف العالمي للقاحات والتطعيم (Gavi ) The Vavccin Alliance في زيارة تستغرق ثلاثة ايام برئاسة ان كونن المشرف علي البرنامج بالسودان ٠

و تأتي الزيارة لمتابعة سير برامج التحصين بالسودان والوقوف علي المشاكل والمعوقات والتحديات تواجه سير العمل والوقوف علي خطة السودان للعام 2023م والمنفذ والذي لم ينفذ لوضع أولويات خطة العام 2024 م ومناقشة العمل الفني مع ادارات برنامج التحصين الاتحادي والشركاء.

وقام الوفد بعدد من الزيارات لمراكز تقديم خدمات التحصين ببورتسودان بمرافقة مدير برتامج التحصين القومي اسماعيل العدني و د. محمد عبد القادر مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بولاية البحر الأحمر و ا. سارة سيد محمود مدير برنامج التحصين بالولاية والشركاء من منظمة اليونيسيف ومنظمة الطفولة العالمية وعدد من الإدارة المختصة.

وشملت الزيارة كل من مركز الثورة الصحي بترب هدل ومركز صحي عمر ابن الخطاب بدار النعيم ٬ وتم خلال الزيارة الوقوف علي سير العمل في تنفيذ برنامج التحصين الروتيني للأطفال والعقبات والمشاكل والتحديات التي تواجه العمل.