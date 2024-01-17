انتعاشة فنية لـ شيرين رضا مع بداية عام 2024.. تتنوع بين السينما والدراما

شهدت الفترة الأخيرة انتعاشة فنية للفنانة شيرين رضا، وخاصة مع بداية عام 2024، إذ تنوعت أعمالها بين السينما والدراما، وافتتحت العام بالجزء الثاني من مسلسل «وبينا ميعاد».

ولاقى الجزء الثاني من مسلسل «وبينا ميعاد» نجاحا كبيرا منذ طرحه، تزامنا مع بداية العام الجديد، حيث قدم هذا الجزء العديد من القضايا المختلفة والشائكة التي تطغي على المجتمع مع طرح الحلول لها.

شاركت أيضاً في بطولة فيلم «مقسوم» الذي طُرح العرض الخاص له ليلة أمس بـإحدى سينمات أكتوبر، وذلك بالمشاركة إلى جانب العديد من الفنانين منهم ليلى علوي وعمرو وهبة وسارة عبدالرحمن ومجموعة كبيرة من نجوم الفن وتدور أحداثة في إطار الكوميديا.

قدمت الفنانة شيرين رضا بطولة في ذلك الفيلم إلى جانب مجموعة من الفنانين، ومنهم هالة صدقي وكريم عفيفي وباسم سمرة وغيرهم، ويطرحه خلال الأيام المقبلة في دور العرض السينمائية، إذ تدور أحداثة في إطار كوميدي حول سيدة الأعمال التي تتعرض إلى المضايقات، وتستطيع أن تنجو من مكايد أعدائها ثم تحصل على حقها.

الوطن نيوز