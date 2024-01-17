تكليف مدير لإدارة الإرشاد والتوجيه بالنيل الابيض

أصدر الأستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض المكلف اليوم قراراً بتكليف الاستاذ عبدالمحمود المبارك احمد محمد بمهام إدارة الإرشاد والتوجيه بولاية النيل الأبيض ولغي القرار اي قرار سابق في هذا الخصوص ووجه الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ . سونا

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