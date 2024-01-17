والي كسلا يوجه بتطوير عمل مؤسسة كسلا للتمويل الاصغر

وجه والي كسلا المكلف الاستاذ محمد موسى عبد الرحمن بتطوير العمل داخل مؤسسة كسلا للتمويل الاصغر وايجاد موارد جديدة تدعم عمل المؤسسة.

واستمع الوالي لدى لقائه مدير المؤسسة بولاية كسلا عبد العزيز احمد الخضر استمع الى تنوير شامل عن ماتم انجازه من قبل المؤسسة في العام 2023 وخطة العام 2024 فضلا عن المعوقات التي واجهت عمل المؤسسة.

واستعرض مدير المؤسسة الجوانب المتعلقة باجراءات مجلس الادارة وتكوينه والاجتماعات وكافة الجوانب المتعلقة بالنظام الرقابي والتنظيمي لمؤسسات التمويل الأصغر، مشيرا الى حجم التمويل الذي انفقته المؤسسة في العام 2023 والذي زاد بنسبة 400% عن العام 2022 وذلك بإضافة تمويلات جديدة من البنك المركزي وبنك النيل وشركة السودان للتمويل الاصغر.