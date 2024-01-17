القبض على شخص للاستيلاء على أموال مواطنين منتحلًا صفة مسئول بجهة حكومية

الداخلية المصرية

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع “فيسبوك” بشأن تعليق مدعوم بصورة، تضمن الادعاء بقيام أحد الأشخاص بانتحال صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية، وقيامه بإصدار كارنيهات مزورة لاستخدامها في النصب على المواطنين.

بالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه (عاطل “له معلومات جنائية”- مقيم بمحافظة الجيزة)، وتبين قيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية وبعض المنظمات الوهمية – على خلاف الحقيقة.

تبين من المعلومات قيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مستخدما الصفة المنتحلة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على (عدد من الكارنيهات “مزورة” باسم وصورة المتهم بالصفات المنتحلة منسوب صدورها لعدة جهات ومنظمات- مستندات منسوبة لمنظمات وهمية بالصفات المنتحلة- طبنجة صوت وعدد من طلقات الصوت- جراب طبنجة).

كما عثر بحوزته على (طلبات تعيين ببعض الوظائف الحكومية- مبلغ مالي – 5 هواتف محمولة بفحصها فنيا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي).

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وقيامه بإصدار تلك الكارنيهات من خلال استخدام برامج تعديل الصور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

بوابة الأهرام