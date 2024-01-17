والي الشمالية يؤكد رعاية حكومته لأسر الشهداء

أكد والي الولاية الشمالية الأستاذ عابدين عوض الله إهتمام حكومته ورعايتها لأسر الشهداء وبرامج ومشروعات منظمة الشهيد. و اشاد لدي لقائه بمكتبه اليوم بمدير منظمة الشهيد بالولاية الشمالية عمار الفكي بجهود المنظمة ودعمها لأسر الشهداء وأعلن عن تبني حكومة الولاية لكافة برامج ومشاريع المنظمة. من جانبه أوضح مدير منظمة الشهيد بالشمالية في تصريح لسونا أن لقائه بوالي الشمالية كان مثمرا وخرج بعدد من الموجهات المهمة التي تسهم في تجويد وترقية العمل والاداء بمنظمة الشهيد وتمكينها من تنفيذ جميع برامجها ومشاريعها التي تصب في خدمة أسر الشهداء. وأكد أن الوالي وافق على كل البرامج والخطط والمشروعات التي قدمت له مشيرا إلى أن والي الشمالية تعهد بزيارات جميع أسر الشهداء بالولاية الشمالية. سونا

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