والي النيل الأبيض يعلن الجهاد للدفاع عن الدين الوطن والعرض

أعلن الأستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض الجهاد في سبيل الله للدفاع عن الوطن والنفس والممتلكات ، وزاد ” كلنا جيش وكلنا ، مقاومة الشعبيه ”

جاء ذلك لدى مخاطبته بمدينة تندلتي صباح اليوم نفرة المقاومة الشعبية بمحلية تندلتي ، بحضور اعضاء لجنة الامن وحكومة الولاية والاستاذ اسماعيل نواي السيد رئيس اللجنة العليا للمقاومة الشعبية بالنيل الابيض والأستاذ هشام الشيخ حسن المدير التنفيذي لمحلية تندلتي وقيادات الإدارة الأهلية والطرق الصوفية والشباب والمرأة .

وقال الوالي ان اعلان المقاومة الشعبية أملته ظروف الحرب التي أصبحت تستهدف المواطن في ماله وعرضه ، وأضاف أن المقاومة الشعبية هي السند والعضد للقوات المسلحة ، ووصف استيطان المتمردين في منازل المواطنين بالاستيطان اليهودي في فلسطين .

وأشار الوالي لعدد من نماذج ناجحة للمقاومة الشعبية في عدد من الدول مثل الصومال التي هزمت القوات الأمريكية ونموذج أفغانستان التي هزمت القوات الروسية ، وأكد ان الحصة وطن وأن العدو أصبح لايفرق بين العسكري والمدني او قبيلة او جهة او حزب .

ووجه والي النيل الأبيض رساله للموطنين من قيادات الأحزاب السياسية للالتفاف حول الوطن للحفاظ عليه ، وأشار ان الولاية من اولى الولايات التي كونت في اكتوبر الماضي لجان الطواريء الادارية القاعدية في كافة محليات الولاية ، وأن الولاية كونت لجنه لتسليح المواطنين والمستنفرين وفق الضوابط والاسس عبر لجان الطواريء القاعدية .

ودعا والي النيل الأبيض المواطنين لعدم الالتفات للشائعات التي تهدف لترويع المواطنين وزعزعة الامن والاستقرار ، ونبه الجان الإدارية لتمليك المعلومات للأجهزة الأمنية عن المندسين والعملاء والمخذلين .

وحيا الوالي القوات المسلحة ضباط وضباط صف وجنود والمستنفرين المرابطين في الثغور من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد .

وجدد الوالي تاكيده بان النيل الابيض سخرت كل إمكانياتها لدعم القوات المسلحة وأن ميزانية هذا العام للأمن والطواريء.

وفي ذات السياق أكد اللواء الركن سامي الطيب سيد أحمد قائد الفرقه الثامنة عشر مشاة بولاية النيل الابيض جاهزية الفرقة لصد العدو وتأمين مداخل الولاية وان القوات المسلحة تتقدم في كل المحاور وان العدو اصبح شرزمة تمارس النهب والسرقة ، وقال إن محلية تندلتي من المحليات الصامدة والسباقة في دعم القوات المسلحة ، وان الفرقة ولجنة المقاومة الشعبية جاهزون لتسليح المواطنين ، واضاف أن ما تروج له بعض الجهات بأن تسليح المواطنين يتسبب في حرب اهليه افتراء وكذب وان القوات المسلحة حامية للأمن القومي وقادرة على ضبط السلاح .

سونا