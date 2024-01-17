الأمن يحقق في “تسجيلات تسمم اللحوم”

تجري مصالح الشرطة القضائية أبحاثا معمقة لتشخيص هويات المتورطين في نشر أخبار زائفة وشائعات خطيرة، تدعي رصد مواد سامة مزعومة داخل اللحوم الحمراء بعدد من المدن المغربية وتحرض المواطنين على عدم استهلاكها.

وأفادت مصادر هسبريس أن مصالح اليقظة المعلوماتية، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، “قد رصدت تسجيلات صوتية لأشخاص يدعون بشكل زائف أن “اللحوم المعروضة للبيع بعدد من المدن المغربية غير صالحة للاستهلاك، وينشرون تهديدات تثير الفزع بين المواطنين”.

وأشارت المصادر إلى أن “مصالح الشرطة القضائية تعكف، حاليا، بتنسيق مع خبراء الشرطة العلمية والتقنية، على تشخيص هويات المتورطين في نشر هذه الأخبار الزائفة والشائعات غير الصحيحة، بغرض ضبطهم وإخضاعهم للأبحاث القضائية التي تشرف عليها النيابات العامة المختصة ترابيا”.

وكانت بعض وسائط التواصل الاجتماعي قد تداولت تسجيلات صوتية تحذر المواطنات والمواطنين من تناول اللحوم الحمراء بجميع أنواعها، محذرين من مغبة تسممهم بسبب انتشار أمراض بين قطيع الأغنام والأبقار.

وفي هذا الصدد، نفى مصدر مسؤول من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المعروف اختصارا باسم “أونسا”، صحة ما ورد بالرسائل الصوتية التي تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعي إصابة قطيع الماشية بأمراض تقتضي عدم استهلاك اللحوم الحمراء.

وأكد المصدر ذاته، ذاته، في معطيات واردة إلى SNRTnews، أن “كل ما يتم الترويج له، من خلال هذا التسجيل المشار إليه، لا أساس له من الصحة”، مشددا على أن “القطيع يتمتع بصحة جيدة”.

وأضاف أن “اللحوم الحمراء المتأتية من المجازر المرخصة على المستوى الصحي من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تخضع لمراقبة مستمرة من طرف المصالح البيطرية للمكتب”.

ودعا المتحدث ذاته المستهلكين إلى “اقتناء اللحوم الحمراء من محلات الجزارة المعروفة، والتأكد من أنها تحمل ختم المصالح البيطرية وتفادي اللحوم مجهولة المصدر”.

هسبريس المغربية