المواصفات السودانية تحذر من خطورة اجتياح مسلحين لمستودع تقاوي قمح معاملة بمبيدات “عالية السميّة”

حذرت هيئة المواصفات والمقاييس السودانية من خطورة اجتياح مجموعة مسلحة لمستودع تقاوي قمح معاملة بمبيدات فطرية وحشرية (عالية السمية) بمنطقة الحاج يوسف بالخرطوم.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم أن مستودعها الواقع في الناحية الشمالية الشرقية لمقابر “البنداري” بمنطقة الشقلة الحاج يوسف شرق النيل بالخرطوم بحري توجد به كميات تقاوي قمح نحو (1500) طن معتمدة من إدارة التقاوي ووزارة الزراعة.

وأضافت الهيئة أن هذه التقاوي كان من المفترض أن ترحل إلى مناطق ومشاريع زراعة القمح هذا الموسم ولكن تعذر ترحيلها جراء الأحداث الأخيرة.

وحذرت الهيئة بأن هذه الكميات الموجودة بالمستودع تم تعفيرها بمبيدات كيمائية “عالية السمية” تشمل مبيدات حشرية وفطرية.

وكشفت المواصفات بأن مجموعة مسلحة اجتاحت المستودع يوم (السبت) الماضي وسيطرت عليه بالكامل وبدأوا في شحن عدد من الناقلات من هذه التقاوي ومازال الشحن من المستودع مستمر يومياً.

وشددت هيئة المواصفات السودانية من خطورة هذه التقاوي وتوزيعها مؤكدة بأنها لاتصلح للاستخدام الآدمي ولا الحيواني.

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