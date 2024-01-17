الاتحاد الإفريقي يعلن تشكيل لجنة للعمل على تسوية الصراع في السودان

ذكر بيان لمفوضية الاتحاد الإفريقي، الأربعاء، أن رئيسها موسى فكي عيّن لجنة رفيعة المستوى من ثلاثة أعضاء أفارقة للعمل على تسوية الصراع الدائر في السودان.

وأوضح البيان أن أعضاء اللجنة، الذين سيُعيّنون بأثر فوري، سيعملون مع جميع الأطراف المعنية بأزمة السودان من أجل ضمان وجود عملية شاملة لاستعادة السلام والاستقرار في البلاد.

وتتشكل اللجنة من محمد ابن تشامباس، الممثل السامي للاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق، رئيساً، وعضوية كل من سبيسيوزا وانديرا كازيبوي، نائبة الرئيس الأوغندي سابقاً، والسفير فرانسيسكو ماديرا، الممثل الخاص السابق لرئيس المفوضية الإفريقية في الصومال.

وذكر البيان أن من بين الأطراف التي ستعمل معها اللجنة “جميع القوى المدنية والمتحاربين العسكريين والفاعلين في المنطقة والعالم، والإيقاد (الهيئة الحكومية للتنمية)، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية”.

الشرق للأخبار