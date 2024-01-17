اتجاهات التكنولوجيا الواجب متابعتها في 2024

إن مشهد التكنولوجيا في تغير وتطور مستمرين، مما يجلب فرصا وتحديات جديدة للأفراد والشركات والحكومات. ومع دخولنا عام 2024، إليك بعض أبرز اتجاهات التكنولوجيا التي ستشكل المستقبل وتعد ضرورية لبناء القدرات وللحكومات لتوليها الاهتمام المناسب لأن المشهد التكنولوجي في تغير مستمر.أثبت الذكاء الاصطناعي التوليدي ProPro أنه سيغير قواعد اللعبة في عام 2023 وأنها ستستمر في التطور والتقدم، كما سيوفر وظائف أكبر ويجلب التكنولوجيا للعامة مع انتقالنا الى 2024، فالذكاء الاصطناعي التوليدي سيستمر في إطلاق العنان للإبداع البشري وللمزيد من الابتكارات، فضلا عن المساعدة في أتمتة المهام والعمليات، كونه الأساس الذي سيتم تطوير التقنيات المستقبلية عليه، مما يساعد بدفع المجتمع إلى بعد جديد من التميز الرقمي في جميع المجالات والقطاعات.ومع تزايد ترابط العالم الرقمي وتعقيده، أصبح الأمن السيبراني أكثر أهمية وتحديا، وأصبحت التهديدات السيبرانية أكثر تعقيدا وتواترا، وأصبحت الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لبناء المزيد من القدرات والدفاع في هذا المجال المهم حاجة ماسة، حيث أصبحت البيانات ثروة لا تقدر بثمن في وجودنا الرقمي.وأصبحت مسألة تغير المنـــاخ مهمة للـــغاية، وسيبرز استخدام التكنولوجيا الخضراء في 2024، بما في ذلك تطوير واستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة والمستدامة والفعالة، حيث تعد التكنولوجيا الخضراء ضرورية للغاية في مواجهة التحديات العالمية مثل التلوث واستنزاف الموارد، وكذلك لخلق مستقبل أنظف وأكثر اخضرارا للبشرية.ومع النمو الهائل لاعتماد وتبني الإنترنت على مستوى العالم، سيصبح الجيل الخامس 5G أكثر شيوعا، مما يوفر سرعات أعلى وزمن انتقال أقل وسعة أكبر وموثوقية أفضل من الأجيال السابقة.

ومن المتوقع أن يعمل الجيل الخامس على تمكين وتعزيز تطبيقات وحالات الاستخدام المختلفة، مثل إنترنت الأشياء IoT، والواقع المعزز AR، والواقع الافتراضي VR، والمدن الذكية، مما يساعد في توفير النطاق الترددي اللازم لتشغيل تطبيقات التكنولوجيا في المستقبل.

ويعتبر علم الحاسوب الكمومي نموذجا جديدا لعلم الحاسوب يستفيد من مبادئ وظواهر الفيزياء الكمية لأداء مهام وحسابات معينة مستعصية لأجهزة الحاسوب الكلاسيكية، مثل التشفير، التحسين، او المحاكاة، وهذا سسهم بتحقيق إنجازات جديدة في العلوم والتكنولوجيا، والطب وغيرها من المجالات.

وبما ان قوة الكمبيوتر ستتضاعف بشكل هائل لمعالجة كميات هائلة من البيانات وإجراء عدة مــلايين من العمليات الحسابية في الثانية التي لا يمكـــن تحقيقها باستخدام تقنية الحوسبة التقليدية، فإن عام 2024 سيشهد المزيد من الإنجازات في عالم الحوسبة الكمومية، والتي ستكون خطوات مهمة في تطور ونضج هذه التكنولوجيا.وستشهد الروبوتات زيادة هائلة مع نضج التكنولوجيا، والجيل الخامس، وانترنت الاشياء والذكاء الاصطناعي ودمجها لتطـــوير وظائف روبوتية متقدمة لأداء المــهام والإجراءات في مجموعة من القطاعات بطريقة آمنة وسريعة، سبق وأن تم تحقيق تطور كبير في تطوير روبوتات شبيهة بالحياة البشرية وستستمر بالتطور وتصبح شائعة الاستخدام في 2024.

هذه بعض الاتجاهات التقنية الجديدة التي ستشكل المشهد التكنولوجي العالمي في عام 2024. ومن خلال الاستعداد والبقاء على اطلاع يمكننا الاستفادة من هذه الاتجاهات لخلق مستقبل أفضل وأكثر إشراقا لأنفسنا وللعالم بأسره.

د. طلال أبوغزالة – الأنباء الكويتية

