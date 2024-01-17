عقار: التقيت بالعاصمة أسمرا برئيس دولة ارتريا اسياس افورقي

قال القائد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة بأنه التقى صباح الأربعاء بالعاصمة أسمرا برئيس دولة ارتريا اسياس افورقي واتسم اللقاء بالاخوية و كان حديثة حديث الجار الذي يخشي علي السودان ويهمه امنه القومي و امن المنطقة باكملها،

حيث تناولنا في محادثاتنا الوضع السياسي وقضايا تهم الشأن الداخلي السوداني، و تطرقنا لاوضاع السودانيين في دولة ارتريا.