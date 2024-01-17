عقار: التقيت بالعاصمة أسمرا برئيس دولة ارتريا اسياس افورقي

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قال القائد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة بأنه التقى صباح الأربعاء بالعاصمة أسمرا برئيس دولة ارتريا اسياس افورقي واتسم اللقاء بالاخوية و كان حديثة حديث الجار الذي يخشي علي السودان ويهمه امنه القومي و امن المنطقة باكملها،
حيث تناولنا في محادثاتنا الوضع السياسي وقضايا تهم الشأن الداخلي السوداني، و تطرقنا لاوضاع السودانيين في دولة ارتريا.
وتناول لقائنا ايضاً قضية أمن و استقرار الولايات الشرقية المجاورة لدولة ارتريا و استراتيجية عدم السماح للحرب بان تمتد اليها.
كذلك جدد لي الرئيس اسياس وقوفه مع شعب وحكومة السودان في هذا الظرف الصعب وأنه سيسخر كل مايمكن للسودانيين القادمين الي ارتريا لكي تنتصر ارادة السودانيين وجيشهم في معركتهم ضد الاحتلال.
حفظ الله السودان وشعب السودان.
الخرطوم – “أخبار الخليج 365”
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